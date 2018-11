Líder em faltas e cartões amarelos retorna ao Paraná Clube 

Silvio Rauth Filho

O volante Jhonny Lucas, 18 anos, voltou a trabalhar com o elenco do Paraná Clube nessa quinta-feira (dia 18). O jogador passou os últimos dias em treinamentos com a seleção brasileira, sob o comando do técnico Tite. Desde o início de 2018, o treinador da equipe nacional tem levado jovens para participar dos treinos.

No Paraná, Jhonny Lucas passa a disputar posição com Leandro Vilela, Alex Santana, Caio Henrique, Torito González e Jhony Douglas.

Jhonny Lucas já mostrou qualidade em vários jogos, mas ainda precisa melhorar em um quesito. Ele é o jogador da equipe com maior número de cartões amarelos no Campeonato Brasileiro: sete. Ficou apenas 888 minutos em campo – foram 11 jogos como titular e três como substituto.

Além disso, o volante é o jogador do Paraná com maior média de faltas cometidas, com 2,6 por jogo. A média dele é de 1,8 desarmes por jogo. Ou seja, comete mais faltas do que recupera a bola. Os dados são do site inglês WhoScored.

COMPARATIVO

Jogador Desarmes Faltas Amarelos Passes Jhonny Lucas 1,8 2,6 7 76% Leandro Vilela 2,2 2,1 6 79% Alex Santana 1,1 0,9 5 84% Caio Henrique 1,1 0,7 2 87%

NOVO TÉCNICO

O técnico Dado Cavalcanti chegou nessa quinta-feira (dia 18) a Curitiba e comandou o primeiro treino com a equipe. A estreia será domingo (dia 21), contra o Flamengo, na Vila Capanema. A escalação será definida nos treinos de sexta-feira e sábado.