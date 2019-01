Liminar bloqueia R$ 800 mi da Vale para indenização de funcionários

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça determinou o bloqueio de R$ 800 milhões da Vale para assegurar as indenizações de trabalhadores diretos e terceirizados que atuavam na mina do Córrego de Feijão no momento do rompimento da barragem, em Brumadinho (MG), na sexta-feira (25).

A decisão, em caráter liminar, veio após o Ministério Público do Trabalho ajuizar uma ação civil pública.

O dinheiro também deverá ser usado para manutenção do pagamento dos salários aos familiares dos funcionários desaparecidos, até a constatação efetiva da morte. E ainda para pagamento das despesas de funeral, translado de corpo e sepultamento de todos os mortos.