Liqüe Annual Party relembra grandes momentos da cena noturna curitibana

Redação Bem Paraná, com assessoria

O club que já foi referência na cena noturna curitibana retorna para mais uma Annual Party que promete parar a cidade! Será no dia 11/08, sábado, no Opera Concept Hall, a partir das 23h. Por uma noite, a Liqüe traz à memória dos curitibanos a experiência única de suas badaladas festas com muita música eletrônica e house.

O line-up será divulgado em breve, mas promete grandes nomes que já passaram pelo palco do club. Os ingressos já estão disponíveis para venda pelo BlueTicket ou no +55 Bar, na Av. Vicente Machado, 866 e pelos números (41) 3322-0900 | (41) 99247 3322 (WhatsApp).

Acompanhe as redes sociais da festa e fique por dentro das novidades: Instagram (@liqueparty) e Facebook - Liqüe Annual Party 2018.

Sobre a Liqüe

Considerada uma das casas noturnas mais importantes do Brasil por sete anos - de 2006 a 2013, a Liqüe reuniu o melhor da música eletrônica e house com suas badaladas festas. Palco de importantes DJs, marcou a cena noturna curitibana enquanto funcionou na Av. Vicente Machado, 866 – onde hoje está o +55 Bar.

Em 2017, foi a vez da Liqüe Welcome Back, uma festa sucesso de público que deu origem à label party anual. Agora, em 2018, a Liqüe Annual Party volta com tudo e promete experiências únicas para o público.

Serviço:

Liqüe Annual Party 2018

Opera Concept Hall | 11 de agosto, sábado, a partir das 23h

Endereço: Rua Via Veneto, 505 - Santa Felicidade

Venda dos ingressos: http://www.blueticket.com.br/22724/Lique/?obj=destaque_capa | +55 Bar - (41) 3322-0900 | (41) 99247 3322 (WhatsApp)

Facebook: https://www.facebook.com/events/2211340682227012/

Instagram: https://www.instagram.com/liqueparty/