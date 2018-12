Lisca acerta renovação e segue como técnico do Ceará para 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ceará oficializou nesta quarta-feira (12) a permanência de Lisca. Essencial para a permanência da equipe na elite do futebol nacional, o técnico assinou contrato até o fim do ano que vem.

O treinador se mostrou entusiasmado em poder dar continuidade ao trabalho. "Eu quero agradecer o convite e a oportunidade em seguir no comando desse clube. É muito gratificante dar sequência nesse projeto que iniciamos e conquistamos um objetivo incrível", disse.

Na próxima temporada, o Ceará disputará o estadual, Série A, Copa do Brasil, Nordestão e Taça Fares Lopes. "2019 já começou. Estamos trabalhando muito na prospecção para o próximo ano. A manutenção da base, que é muito importante, e a chegada de jogadores pontuais, que possam nos ajudar muito, para crescermos cada vez mais, nos consolidarmos no cenário nacional e conquistarmos os títulos que a gente tanto sonha", acrescentou.

Depois de salvar o Ceará do rebaixamento para a Série C em 2015, em sua primeira passagem, Lisca voltou à equipe na décima rodada do Campeonato Brasileiro e foi essencial na disputa pela permanência na elite.

Como técnico do Ceará, Lisca tem 59 jogos, sendo 27 vitórias, 18 empates e 14 derrotas.