Litoral do Paraná recebe a visita de foca e baleia branca. Veja vídeo

Redação Bem Paraná

No mês de julho, o Litoral do Paraná recebeu duas visitas inesperadas: uma baleia franca e uma foca-caranguejeira. A foca-caranguejeira (Lobodon carcinophagus) foi atendida na qunta-feira passada (19) pela equipe do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP/BS), executado no Paraná pelo Laboratório de Ecologia e Conservação, Centro de Estudos do Mar, da UFPR. Esta é uma espécie antártica com ocorrência registrada em diversos estados brasileiros durante estação de inverno. Desde 2007, este é o terceiro registro no Paraná. O animal estava debilitado e, segundo moradores da Vila das Peça, estava sendo atacado por cachorros na praia, por isso foi isolado pelos moradores e por membro da equipe do PMP-BS até a chegada da equipe técnica do projeto.

Após contenção e manejo do animal pela equipe técnica para atendimento médico veterinário, este foi liberado e retornou ao mar. O animal, um juvenil de aproximadamente 1.95m, tinha diversas lesões na região dos membros posteriores e algumas evidências de mordidas de cachorro. Apesar desta situação, estava ativo e responsivo, por isso foi liberado pela equipe.

Golfinhos no litoral do Paraná O litoral do Paraná continua nos encantando... durante o monitoramento dos golfinhos de ontem encantramos um grupo misto de golfinhos-pintados (Stenella frontalis) e os golfinhos-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus). Os animais realizaram diversas atividades de alimentação e pudemos coletar muitas imagens que nos trazem importantes informações sobre o uso da nossa região por espécies topo de cadeia trofica marinha. Que venham mais avistagens! Posted by LEC - Laboratório de Ecologia e Conservação on Tuesday, April 10, 2018

A equipe também monitora há três dias uma baleia branca, que foi avistada nesta sexta (27), por pescadores e turistas na Ilha das Peças.

Caso o animal seja avistado ou outros mamíferos, tartarugas e aves marinhas sejam encontrados encalhados no Paraná, por favor, avisem ao PMP-BS/Centro de Estudos do Mar/UFPR pelo 0800 642 3341 ou 41 3511-8671.

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma atividade desenvolvida para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal das atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural no Polo Pré-Sal da Bacia de Santos, conduzido pelo Ibama. Esse projeto tem como objetivo avaliar os possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e do atendimento veterinário aos animais vivos e necropsia dos animais encontrados mortos