Liverpool supera falha de Alisson, vence United e volta a liderar o Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool reassumiu a liderança do Campeonato Inglês, neste domingo (16), ao vencer o clássico contra o Manchester United por 3 a 1, em casa. O time de Jürgen Klopp foi amplamente superior ao adversário em Anfield, mas precisou superar uma falha feia de Alisson, que ameaçou recolocar a equipe de José Mourinho no jogo.

Após Mané abrir o placar no primeiro tempo, o United chegou ao empate com Lingard. Alisson soltou um cruzamento nos pés do adversário, que completou para o gol. Mas o Liverpool massacrou, jogou muito melhor e fez mais dois gols na segunda etapa com Shaqiri, que entrou e decidiu.

Agora, o Liverpool tem 45 pontos após 17 rodadas, um a mais que o vice-líder Manchester City, que no sábado havia assumido a liderança provisária com um triunfo por 3 a 1 sobre o Everton. Já o Manchester United parou nos 26 pontos e está na sexta colocação, dez pontos atrás da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

O Liverpool volta a campo na próxima sexta-feira (21) contra o Wolverhampton, fora de casa. Já o United visita o Cardiff no próximo sábado (22).

O time da casa abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo com a participação de um brasileiro. Fabinho fez belo lançamento para Mané invadir a área e superar De Gea.

Após o United chegar ao empate ainda antes do intervalo, o Liverpool voltou com tudo para a segunda etapa. O suíço Shaqiri foi o grande herói do jogo ao fazer dois gols após substituir Keita no segundo tempo.

Primeiro, ele aproveitou grande jogada de Mané pela ponta esquerda. Após cruzamento, a bola foi desviada por De Gea e sobrou para Shaqiri completar aos 28min. Depois, o suíço recebeu a bola na entrada da área e contou com um desvio em seu chute para fazer o terceiro do Liverpool, aos 35min.

O Chelsea abriu vantagem na quarta colocação ao derrotar o Brighton, fora de casa, por 2 a 1. A equipe londrina chegou aos 37 pontos e está a oito da liderança. Quem ficou para trás foi o Arsenal, o quinto, com 34 pontos. A equipe foi derrotada pelo Southampton, fora de casa, por 3 a 2.