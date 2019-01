Livro incentiva adoção de animais e a leitura entre jovens

Redação Bem Paraná, com assessoria

Não compre, adote. Com uma narrativa de emocionar o mais frio dos corações, o escritor Robson Cuer discute não apenas a importância de ensinar o respeito aos animais, indo a fundo sobre a questão do abandono e a importância da adoção de bichinhos. Escrito em primeira pessoa, do ponto de vista do filhotinho Erasmo (batizado em homenagem ao cantor Erasmo Carlos), o livro O Diário do Erasmo é uma obra que fará todos os leitores, dos pequenos aos grandes, dos jovens aos mais velhos, compreenderem os sentimentos dos animais, ao mesmo tempo que ensina sobre amizade, aceitação, e amor incondicional.

Já em sua segunda edição pela Editora Coerência, o título retrata o cotidiano desse filhote sem raça definida em sua nova casa, se aventurando, aprendendo, crescendo e ganhando um lugar definitivo na vida daqueles que o adotaram e amam. Com uma linguagem simples, porém recheada de sentimento, O diário do Erasmo vai fazer o leitor se emocionar com as passagens, principalmente por conta da inocência de pensamento que um filhote de cão poderia (e deve!) apresentar.

Depois de ser abandonado pelo seu antigo dono, o pequeno e tímido filhote Erasmo se vê sem a mãe no que parece ser um canil. Seus dois companheiros de baia, também filhotes, já foram adotados. Só restou Erasmo, pequeno, sozinho e carente. Será que o homem que o pegou no colo vai ser seu novo papai? Uma coisa podemos ter certeza: Erasmo ainda precisa descobrir muita coisa antes de virar um cão adulto.

Apaixonante a cada página, O diário do Erasmo é perfeito para os amantes dos animais, sejam eles crianças ou adultos. Suas mensagens, aparentemente simples, encantam com a sutileza que são apresentadas, e remontam no leitor os ávidos tempos os quais, quando ainda crianças, se maravilhavam com as pequenas coisas.

O diário do Erasmo

Erasmo é um cachorro de sorte. Junto com seus amigos vive aventuras e conhece o mundo com a curiosidade de uma criança, sem preconceitos e atento a tudo. Descobre um mundo mágico que por vezes não percebemos e emociona, ensina e diverte os leitores. Leve, poético e sensível, nos lembra que a vida é muita mágica e que a amizade é um lindo sentimento.

Ficha Técnica

Título: O diário do Erasmo

ISBN: 978-85-92572-24-2

Edição: 2ª

Autor: Robson Cuer

Páginas: 167

Preço: R$ 30,00