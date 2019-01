Localiza anuncia venda de 46 milhões de ações e pode levar R$ 1,4 bilhão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresa de aluguel de veículos e gestão de frota, Localiza Hertz, anunciou na noite desta sexta-feira (18) que o seu conselho de administração aprovou a realização de uma oferta pública primária de 46 milhões de novas ações ordinárias.

A venda de ações permitirá que a Localiza levante cerca de R$ 1,4 bilhão. Nesta sexta-feira, as ações da empresa fecharam em R$ 31,18.

Já haviam circulado nos últimos dias rumores de que a Localiza vinha estudando a possibilidade de realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações. Na ocasião, a empresa divulgou comunicado ao mercado afirmando que ainda não havia aprovação do conselho.

No pregão desta sexta, as ações da empresa avançaram 6,27%, após a empresa afirmar que estava interessada em fazer a oferta pública.

Até o mês passado, a Localiza tinha na presidência de seu conselho de administração o empresário Salim Mattar, que deixou o cargo para assumir a secretaria-geral de Desestatização e Desimobilização do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Ele foi substituído por Oscar Bernardes, que faz parte do conselho como membro independente desde 2007.

Uma das lojas da rede Localiza, de aluguel de carros Divulgação A Localiza Hertz foi eleita a melhor locadora de carros pelos paulistanos das classes A e B, segundo pesquisa do Datafolha.