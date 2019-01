Locutor oficial do Carnaval de Curitiba, João Mário morre aos 52 anos

SMCS

É com profundo pesar que a Fundação Cultural de Curitiba comunica o falecimento do servidor João Mário Istrisoski , locutor oficial do Carnaval de Curitiba. João Mário sofreu um acidente no último final de semana quando trafegava de bicicleta próximo à casa dele. Estava internado na UTI do Hospital Evangélico, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta terça-feira (29/1).

Amigos e colegas de trabalho manifestaram muita tristeza com o ocorrido. “Foi uma perda irreparável. João Mário esteve presente em todos os grandes eventos da cidade, narrando e contagiando o público com a sua alegria”, lamentou a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro.

João Mário faleceu aos 52 anos, depois de dedicar 34 anos de sua vida às atividades culturais. Foi o narrador oficial das festas e dos desfiles do Carnaval de Curitiba durante todo esse período. Atualmente também exercia a função de gerente regional da FCC na Cidade Industrial de Curitiba, unindo e estimulando a comunidade local em torno da cultura.

A diretoria e demais servidores da Fundação Cultural de Curitiba enviam suas condolências aos familiares e amigos. Informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas em breve.