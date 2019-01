Loja conceito celebra um ano com o 1º Festival de Café de Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

No dia 26 de janeiro, a capital paranaense vai receber a primeira edição do Festival de Café de Curitiba. O evento inédito vai celebrar o primeiro ano de história da Espresso Station, loja conceito da marca de cafés Franck’s Ultra Coffee na capital paranaense. A marca curitibana ganhou destaque nacional por ser a primeira do país a trabalhar com grãos maturados em barris de destilados e lupulados.

Durante o Festival de Café de Curitiba, o público terá a oportunidade de saborear diversos preparos exclusivos com preços especiais, como o expresso duplo por apenas R$6. A ideia é fazer com que o maior número possível de curitibanos tenha acesso ao universo dos cafés especiais.

Um dos destaques do evento será o Cookie ’N Cream Shake, um café preparado com cookie artesanal, leite vaporizado, um shot de espresso duplo, sorvete de creme e gelo, perfeito para o Verão. Outros preparos gelados, como os tradicionais Cold Brew, Espresso Tônica, Mocca e Afogatto, também marcarão presença no festival. O Espresso Tônica da casa é uma bebida clássica, preparado com gelo, ao qual é adicionado água tônica.

O evento contará, também, com o conceito “to go”, que possibilita ao cliente pegar seu café e consumir na rua mesmo. Além disso, a Espresso Station vai disponibilizar pacotes de cafés especiais para quem quiser levar os sabores exclusivos da Franck´s Ultra Coffee para casa, além de diversos equipamentos para quem ama a bebida e quer ter uma experiência diferenciada em casa.

O 1º Festival de Café de Curitiba será realizado na Espresso Station da Franck´s Ultra Coffee (Avenida Anita Garibaldi, nº 775), no Bairro Ahú, perto da Justiça Federal. O evento será realizado das 14h às 19h. Mais informações no site www.fuc.com.br.