Londrina apresenta uniformes para temporada 2019

Redação Bem Paraná

O Londrina Esporte Clube (LEC) apresentou ontem (17 de janeiro) seus quatro uniformes (três de jogadores e o de goleiro) a serem utilizados na temporada de 2019. O lançamento foi feito na praça de alimentação do Boulevard Londrina Shopping e contou com a participação do presidente Sérgio Malucelli e jogadores como Germano e o goleiro Alan, além do técnico Alemão.



Aproveitando a ocasião, o treinador pediu a participação da torcida no dia a dia do clube, principalmente nos dias de jogos. Já Malucelli divulgou a campanha de sócio-torcedor, que procura garantir a permanência de Dagoberto no elenco deste ano.



Uma das principais novidades da camisa, informa o diretor geral da Karilu, Carlos Eduardo Bovolin, é a tecnologia presente no tecido. "É um tecido de última geração, produzido especialmente para esporte de alto rendimento, que proporciona uma troca de calor do atleta com o ambiente externo. O tecido não retém calor, o que deixa o material ainda mais leve e confortável ao atleta", conta.



Em 2019, a Karilu completa 21 temporadas vestindo o Londrina. Esteve com o Alviceleste em todas as divisões por qual o clube passou.



“Os novos uniformes ficaram muito bonitos”, elogia o gestor de futebol do Londrina Esporte Clube e presidente da SM Sports, Sergio Malucelli. “As mudanças que foram realizadas deixaram as camisas muito bonitas. Acredito que estes serão os uniformes que vão vestir a nossa equipe para o acesso à Série A do Brasileiro”, comentou ainda o presidente do clube, Sérgio Malucelli.