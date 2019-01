Loop Food investe em aplicativo próprio, o Loop Express

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Guardar os folhetos para pedir pizza no fim de semana se torna, cada vez mais, um hábito obsoleto. Com o crescimento exponencial na utilização dos mobiles os consumidores buscam as opções de restaurantes nas telas do celular. De olho no novo comportamento dos clientes, as empresas do ramo de gastronomia lançam aplicativos próprios para facilitar a vida dos consumidores.

Uma delas é a rede curitibana de alimentação saudável Loop Food – Sandwiches, criadora do Loop Express. A intenção, segundo Yuri de Melo, um dos sócios do empreendimento, é oferecer mais comodidade para os clientes. “Nosso aplicativo permite acessar o cardápio, fazer pedidos para retirar em uma de nossas três lojas ou entregar o mais rápido possível no endereço dos clientes. Além disso, todas as novidades da marca são lançadas com antecedência, uma semana antes, no Loop Express”, conta.

A plataforma tem clientes fieis e é responsável por 15% dos pedidos do Loop Food. Grande parte dos usuários usa o aplicativo diariamente e existem clientes que já fizeram pedido por meio do Loop Express mais de 100 vezes. “O nível de satisfação é muito alto. A grande maioria usa a plataforma para economizar tempo: faz o pedido antes de sair do escritório e passa para apanhar a refeição. Normalmente, esse intervalo é de 5 minutos, tempo equivalente do preparo da comida e da chegada dos clientes até a nossa loja”, diz Mateus Passero, que também é sócio do Loop Food.

Ele acrescenta que a plataforma já está no ar há nove meses e que o Loop Express é mais que um aplicativo. “Temos um programa de fidelidade no qual os clientes acumulam uma pontuação, que pode ser trocada por descontos ou produtos, além de ser um canal de comunicação com os clientes, para apresentar as novidades”, relata Passero.

Extensão da loja física

Yuri de Melo explica que o Loop Express é mais uma facilidade da rede curitibana e está conectado ao conceito da marca, que é oferecer comida saudável com rapidez. “Nosso diferencial é justamente promover a saúde, por meio do fornecimento de alimentos com alto valor nutricional e com muito sabor, para o público que não tem tempo no dia a dia. E o Loop Express reforça esse conceito, evitando filas e tempo de espera.”

Melo salienta também o Loop Express é mais uma forma de integrar as plataformas online e off-line, que é uma tendência do varejo, principalmente no ramo da gastronomia. “Nossa intenção é criar experiências prazerosas para nossos clientes tanto nas nossas lojas quanto no ambiente virtual. Por isso, o Loop Express segue os preceitos de qualidade e atenção aos detalhes no atendimento aos nossos clientes, que são os valores da nossa marca”, afirma Melo.

Boom dos aplicativos

Os APPS próprios remam na mesma maré que os aplicativos de delivery. Os números comprovam que o uso dessa ferramenta na gastronomia é um caminho sem volta. Segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), o ritmo de crescimento / faturamento no número de pedidos via aplicativos de delivery – como o IFood - é de R$1 bilhão a cada ano, um crescimento superior a 12%. Em 2017, as cifras superaram R$10 bilhões.

Os preços nos APPS são os mesmos do cardápio convencional e contribuem com a lucratividade do estabelecimento por duas razões principais: acabam sendo uma vitrine da marca no meio digital e atendem os clientes que já migraram para essa plataforma. “A função dos aplicativos vai além de apenas incrementar o número de pedidos. É um investimento em comunicação e marketing. Captar um cliente por outros meios é mais caro e menos efetivo”, acrescenta Yuri de Melo.

Um estudo feito pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em 2015, apontou o perfil dos consumidores que utilizam os aplicativos. Eles têm entre 18 e 49 anos, fazem parte da classe A e B, se formaram no ensino superior e são web consumidores.