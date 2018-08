Los Cabos um destino de luxo no México

Da redação

No ultra-luxuoso resort One&Only Palmilla (www.oneandonlyresorts.com/one-and-only-palmilla-los-cabos), localizado na Baja Peninsula, em Los Cabos, México, o mês de agosto começa a todo vapor. Sol brilhando e praia deslumbrante estão sempre na programação, mas não é só isso. O resort tem uma gama de atividades exclusivas para oferecer e garantir as férias dos sonhos.

Los Cabos tem águas quentes durante todo o ano e diversos pontos de quebra de ondas, o que o torna um dos destinos mais belos e populares para a prática de surf. A praia que beira o One&Only Palmilla é uma das únicas da região apropriadas para banho e, portanto, extremamente convidativa para a prática do esporte – e também de stand-up paddle, snorkeling e caiaque. Para os hóspedes que quiserem assistência na hora de encarar as ondas, os especialistas da Tropicsurf, dentro do resort, oferecem o programa “Art of Luxury Surfing”, com aulas práticas para instruir sobre as técnicas do surf – para iniciantes ou experts.

Para viver uma experiência realmente intensa e adentrar nas raízes mexicanas, a melhor pedida é o programa “Catch, Cook and Cocktail”. A aventura começa com um passeio de iate pelas águas cristalinas do Mar de Cortez. O objetivo não é apenas desfrutar da paisagem exuberante, mas também pescar. Com o auxílio de pescadores experientes, os hóspedes podem voltar para o resort com boas porções de peixes típicos da região.

De volta ao resort, é hora de ir para a cozinha e vivenciar a tradicional culinária mexicana. Sob a supervisão do Chef Larbi, os hóspedes preparam então o peixe fresquinho que acabaram de pescar e mergulham de vez nos sabores e aromas tipicamente mexicanos. E como nenhuma refeição está completa sem o coquetel adequado, a equipe de mixologia do One&Only Palmilla compartilha os segredos por trás da criação do amado drinque Paloma Mexicana feito à base de tequila. Para aqueles que quiserem aprofundar seus conhecimentos sobre a tequila, o resort oferece uma aula e degustação sobre a bebida nacional. Os hóspedes têm a oportunidade de descobrir todo o seu processo de produção e, para finalizar, degustam diversos drinques à base de tequila. Tudo acompanhado das explicações do mixologista e gerente do bar Philippe Zaigue.

A poucos passos do resort, está localizado o Palmilla Golf Club. Com 27 buracos e eleito um dos 100 melhores campos de golfe do mundo, o local foi inaugurado em 1992 e é o primeiro campo com a assinatura de Jack Nicklaus – um dos maiores jogadores de golf do mundo. Com diferentes elevações, lagos e dificuldades, o campo garante aos golfistas de todos os níveis um jogo emocionante. Para golfistas iniciantes ou experientes, aulas estão disponíveis para aperfeiçoar técnicas de jogo e garantir momentos memoráveis.

Com o programa Art Lab os hóspedes têm a possibilidade de escolher entre diversos tipos de aulas de arte. Um artista local ensina diferentes técnicas para as mais variadas expressões artísticas, desde pintura clássica até escultura, colagem e aquarela. Para adultos e crianças, as aulas prometem não apenas aprimorar as técnicas artísticas, mas também aguçar a criatividade, exercitar o cérebro e descobrir talentos escondidos. Aulas privativas para casais ou famílias estão disponíveis, basta consultar o concierge sobre as disponibilidades.