Lotomania acumula e deve pagar R$ 6 milhões; sábado é dia de Mega Sena aculumada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.897 da Lotomania. Os números sorteados nesta sexta-feira (31), em São Paulo, foram os seguintes: 00, 04, 07, 11, 19, 21, 37, 38, 54, 56, 59, 63, 68, 69, 72, 73, 76, 79, 81 e 99. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 4, é de R$ 6,6 milhões.

Confira o rateio oficial:

20 números acertados - Não houve acertador

19 números acertados - 12 apostas ganhadoras, R$ 26.084,27

18 números acertados - 153 apostas ganhadoras, R$ 1.826,62

17 números acertados - 1351 apostas ganhadoras, R$ 144,80

16 números acertados - 8154 apostas ganhadoras, R$ 23,99

15 números acertados - 35728 apostas ganhadoras, R$ 5,47

0 acertos - Não houve acertador

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.765 da Quina. Os números sorteados nesta sexta-feira (31), em São José do Cedro (SC), foram os seguintes: 09, 20, 63, 66 e 76. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 1º, é de R$ 1,4 milhão.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 38 apostas ganhadoras, R$ 9.344,56

Terno - 3 números acertados - 3351 apostas ganhadoras, R$ 159,34

Duque - 2 números acertados - 99451 apostas ganhadoras, R$ 2,95

MEGA SENA

Neste sábado (01º de se tembro), a Mega-Sena sorteia o prêmio de R$ 45 milhões do concurso 2.074, que será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da Caixa, estacionado em São José do Cedro (SC). Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá mais de R$ 167 mil em rendimentos mensais. O valor também seria suficiente para adquirir 300 carros de luxo.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios (quarta e sábado), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.