Love cita interesse do Corinthians e diz que jogaria em qualquer posição

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vagner Love ainda busca a rescisão de seu contrato com o Besiktas, da Turquia. Enquanto isso, o atacante acenou de maneira positiva para o interesse do Corinthians.

O jogador disse que o clube paulista brigará por títulos em 2019 e seu desejo é atuar em uma equipe que brigará por troféus.

"Se for colocar times que vão brigar pelo título, com certeza o Corinthians vai estar. Se eu for voltar, com certeza vou querer jogar em uma equipe que briga por troféus e dá uma boa condição de trabalho. O Corinthians tem tudo isso", disse, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

O atacante, no entanto, afirmou não ter recebido nenhuma proposta oficial para trocar de equipe. De acordo com ele, apenas o Corinthians entrou em contato com seu empresário para saber a situação de Love.

"Proposta oficial, eu não recebi nenhuma. Até porque, como não resolvi minha situação, não posso estar negociando. A partir do momento que eu rescindir contrato aqui, vou estar livre para negociar. Até o momento, só o Corinthians entrou em contato com meu empresário."

Vagner Love tem quase seis meses de salários atrasados no Besiktas. Na última quarta-feira (9), o atacante notificou o clube turco exigindo a rescisão de seu contrato caso não fosse reintegrado ao time principal —ele chegou a ser rebaixado para o time sub-21.

"O Besiktas me deve cinco meses. Eu falei: se vocês me pagarem os cinco meses, eu sigo minha vida. Acho até que um pouco de falta de caráter da parte deles. Sempre trabalhei, sempre cumpri meus horários", afirmou.

O interesse do Corinthians em Vagner Love é aberto. No início desta semana, Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do clube paulista, admitiu que o clube tentaria a contratação do atacante caso ele conseguisse rescindir com o Besiktas e ficasse livre.

Neste meio tempo, o Corinthians foi ao mercado e assinou com o argentino Mauro Boselli, por dois anos. Ele estava no León, do México. Apesar da concorrência, Love disse que pode jogar em qualquer posição.

"Jogaria em qualquer posição, eu quero estar em campo jogando. Não importa se é pelas pontas, de meia, como camisa 10, enfim, o que eu gosto é estar em campo. Se me botar em qualquer posição, vou tentar dar um jeito de jogar", completou.