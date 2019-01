Luan desconversa sobre Cruzeiro e diz estar 'muito feliz' no Grêmio

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Luan falou pela primeira vez em 2019 e evitou comentários sobre as tratativas entre Grêmio e Cruzeiro durante a negociação por Thiago Neves. Recuperado de lesão na sola do pé direito, o meia-atacante afirmou que está 'muito feliz' em Porto Alegre, mas não foi taxativo sobre o futuro. Declarou, nesta sexta-feira (25), que só deixa o clube gaúcho por oferta tentadora.

Aos 25 anos, Luan ganhou uma espécie de voto de confiança para retomar a regularidade. A ideia do Grêmio é que o camisa 7 dê boa resposta já no Campeonato Gaúcho.

"Houve especulação em janelas anteriores e optei por aquilo que era melhor para mim. Recusei algumas coisas para ficar aqui, conquistar títulos. Eu tinha esse desejo de não sair antes de conquistar um título, esse era meu maior desejo. Sou muito feliz aqui", disse Luan.

Na mesma resposta, o meia-atacante falou sobre o futuro e citou condições financeiras. Neste momento, o Grêmio não tem ofertas por Luan e pretende esperar o rendimento do jogador na temporada para fazer novos planos.

"Se for para eu sair, tem que ser algo muito bom para meu futuro. Todo jogador pensa na parte financeira, porque a carreira de jogador é curta. Mas eu estou feliz aqui, com meus companheiros e a torcida. Sou muito grato por tudo", declarou o camisa 7 do Grêmio.

Entre o final de 2018 e início de 2019, Grêmio e Cruzeiro tiveram longa negociação por Thiago Neves. No meio das tratativas, o nome de Luan apareceu na mesa. Também foi citado em conversa com São Paulo, Palmeiras e Flamengo.

"Isso do Cruzeiro tem que perguntar para o presidente (Romildo Bolzan Jr.) Nas férias eu não soube de nada, eles que estavam falando, se é que estavam falando. A mim não chegou nada e só pensei em cuidar do meu pé para voltar bem", declarou Luan.