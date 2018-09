Luan Santana lança ‘Live Movel’, seu mais novo projeto musical

Cantor, compositor e também apresentador de TV, Luan Santana está hoje em sintonia com todas as telas, todos os tons e todos os sons do Brasil, consumando um alcance de público que artista solo nenhum atinge no país neste momento. Para brindar a esse contexto de quem se mostra tão próximo do público, seja no contato real ou virtual, coroando uma trajetória que já está longe de ser tratada como efêmera, Luan escolheu alguns pontos emblemáticos do Brasil para levar seu “Live Movel”, show itinerante onde ele aparece de surpresa, de dentro de um caminhão que lhe serve de palco para os mais longínquos rincões.

Assim foi em Estrelas do Inhaiá, em Minas Gerais, uma cidadela com pouco mais de 4 mil habitantes, quando surpreendeu uma fã na frente da principal igreja da cidade. Assim foi no Povoado Assentamento Olho D”água do Meio, de apenas 100 pessoas, em Piranhas, sertão de Alagoas. E, depois na orla, em Maceió, onde levou, como convidado, Mc Kekel, para um dueto em “Vingança”. Assim foi na Fábrica, um galpão no Brás, em São Paulo, onde se apresentou com a dupla Simone e Simaria com a canção “Te Perdi Pra Mim”. E assim também foi no Ibirapuera, na cosmopolita São Paulo, onde apareceu com a mais aclamada dupla sertaneja da vez, Jorge & Mateus, entoando “Sofazinho”.

Conhecido pela atenção sempre prioritária aos fãs, Luan se faz presente na diversidade de um Brasil que ouve todos os ritmos e habita cenários tão distintos, do sertão alagoano ao grande centro urbano de São Paulo. Daí a grande representatividade de um trabalho como “Live Móvel”, que tem direção de Joana Mazzucheli e abraça o fator surpresa como efeito inédito para um artista dessa proporção. Para ele, observar a reação das pessoas foi um prêmio, e essa troca de fascínio com o público, devidamente registrada por câmeras e microfones, agora poderá ser contemplada e compartilhada por todos os seus fãs e seguidores.

O trabalho trouxe resultados tão surpreendentes, que há quem já aposte que “Live Móvel” pode ganhar novas paradas em uma turnê mais extensa, sempre a bordo do caminhão baú que carrega um palco pronto para os shows surpresa.

Fato é Luan dispensar deslumbramento, ao afirmar: “O meu objetivo é, e sempre foi, tocar o coração do máximo de pessoas que conseguir enquanto estiver vivo. E àquelas que não conseguirem vir até mim, eu irei até elas.”

O EP seria lançado hoje, em todas as plataformas digitais.

CINEMA

‘Predador’: trama funciona com uma tentativa de reboot da franquia

‘O Predador’ não se leva a sério e acaba entretendo pouco

Chegou aos cinemas nesta quinta (13) ‘O Predador’, mais novo filme do monstro caçador alienígena. Eternizado em 1987 ao rivalizar com Arnold Schwarzenegger em meio de um clima tenso na selva, a criatura volta e meia dá as caras nas telonas; um desgaste desnecessário tendo em vista a falta de capricho para com a trama do personagem.

A trama funciona com uma tentativa de reboot (reinicialização) da franquia, que conta agora com seis obras desconexas; e apresenta uma nova ambientação aos personagens-título e ao estilo de encaminhamentos, tudo acontece na Terra e a tensão/suspense/thriller dão lugar a uma aventura “cômica”.

‘O Predador’ sofreu muito durante sua produção, foram várias as problemáticas que ocorram envolvendo principalmente conflito de interesses; chegando ao ponto de quase ter sido cancelado. No fim saiu do papel e agora surgem as dúvidas de quão necessário é esse filme, já que fica claro em todas as escolhas a “zona” que tudo se tornou.

BARATO

Mulamba promove sarau com entrada a R$5

Mulamba promove sarau de pré-lançamento do clipe de “Desses Nadas”, primeiro single do álbum que será lançado em novembro. Com exclusividade para o público de Curitiba, a exibição do vídeo acontece neste domingo (16), em evento na Asteróide, das 16h às 22h. A entrada custa R$5 e R$10, com o copo. Além disso, as meninas pedem itens de higiene pessoal e agasalhos para serem doados para mulheres em situação de rua.

GASTRONOMIA

Festival da Carne de Onça vai até o dia 30

A Carne de Onça, prato que é Patrimônio Cultural Imaterial de Curitiba, é a estrela do evento gastronômico mais curitibano que existe. Até o dia 30 de setembro acontece o 3º Festival da Carne de Onça, organizado pelo portal Curitiba Honesta. O evento terá 34 participantes, que irão comercializar o prato ao preço único de R$ 12,90.

Z Festival Curitiba: confira as novidades

Faltando pouco mais de um mês para o Z Festival chegar a Curitiba, a produção anunciou nesta terça (11), algumas mudanças para a primeira edição do festival que chega à capital, no dia 16 de outubro, na Pedreira Paulo Leminski. A cubana Camila Cabello (foto) continua como headliner e as atrações Anavitória, Zeeba, Cat Dealers e Vitor Kley completam o line up. Os artistas 1Kilo, Make U Swat e Sr. Banana não estarão mais na edição curitibana. Os ingressos continuam à venda a partir de R$150.