Luan Vittor lança música 'Adeus Barzinho' e afirma ser hino dos ex solteiros

Folhapress

GOIÂNIA, GO (FOLHAPRESS) - Filho de uma das mais tradicionais famílias circenses do Brasil, Luan Vittor Stankowich, 26, resolveu deixar a tradição de lado para investir em um sonho: ser cantor sertanejo. Há oito anos, o mineiro de Sete Lagoas largou o trapézio, o globo da morte e os malabares para se dedicar à música.

"A música sempre falou um pouco mais forte. Sempre adorei o circo, mas desde pequeno pegava o violão e cantarola. Não podia ouvir Fábio Júnior na televisão que já pegava meu violão e começava a cantar. Mal sabia tocar", diz o cantor, que lançou nesta terça-feira (18) a música, "Adeus Barzinho", em todas as plataformas digitais.

Essa é a primeira música de seu DVD "Só Vem", gravado em Goiânia e que deve ser lançado até novembro. "É uma canção gostosa, com pegada festiva, fácil de cantar e boa para dançar. É o hino dos ex solteiros", diz Vittor, que abrirá show de Gusttavo Lima no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo, no dia 28 de setembro.

Com 11 anos, o cantor afirma que já viajava com o circo em suas apresentações pelo país. Porém, quando completou 18 anos viu que era o momento para se arriscar e tentar sua carreira de músico. "Foi em Barreiras [cidade do interior da Bahia] que resolvi deixar o circo. Batia de porta em porta dos barzinhos para pedir para tocar. Meus pais sempre me deram muita força, mas foram embora com o circo."

Vittor diz que ficou quatro meses na cidade e guardou uma quantia para gravar seu primeiro CD. Com pouco dinheiro, voltou para Sete Lagos, onde ficou pouco tempo até conseguir fazer seu primeiro show em Barreiras. "Em Sete Lagoas não conseguia fazer muitos shows, e em Barreiras as pessoas já me conheciam e quis que meu primeiro show fosse lá. Lembro que minha avó se deslocou mais de 2.000 quilômetros na cadeira de rodas para me ver. Foi muito emocionante."

A carreira de músico não decolou, e Vittor resolveu retornar ao circo, que na época estava em Marabá, no Pará. Foi na cidade que ele conseguiu cantar para a dupla sertaneja Jorge e Mateus. "Estava no meio do público com um cartaz: 'Há sete anos eu tento cantar com vocês', Jorge olhou para mim e, depois do apelo das pessoas, ele me chamou para cantar. Era o Dia do Cantor [17 de julho]. Nunca vou esquecer."

O episódio aconteceu em 2016. Um ano antes ele encontrou seu outro ídolo, o cantor Cristiano Araújo, fenômeno do sertanejo morto em um acidente de carro em junho de 2015. Vittor rememora que estava com a mãe a espera do cantor para lhe entregar seu CD. "Ele deu atenção para mim e para minha mãe. Ele não precisava. Cristiano tinha uma essência diferente e me incentivou a continuar. Sou fã dele eterno", lembra emocionado o cantor.

Em março deste ano, ele resolveu ir a São Paulo e investir em sua carreira. Começou tocando em barzinhos, principalmente em Guarulhos, na região metropolitana. Em pouco tempo conseguiu patrocínio para gravar seu primeiro DVD "Só Vem" em Goiânia, em agosto passado.

"As músicas bem animadas, com pouco de romantismo e de sofrência, sem deixar o sertanejo de lado. A gente quer chegar ao coração das pessoas." A primeira música de trabalho, "Adeus Barzinho", foi lançada na última terça (18) em todas as plataformas digitais. Em novembro, será o lançamento oficial do DVD.

Recentemente, o cantor assumiu o namoro com a empresária Sylvia Design, 46. Os dois estão juntos há cerca de três meses. "Ele é uma pessoa incrível. Ele está me fazendo viver um momento super diferente que ainda não havia vivido na minha vida. Ele é carinhoso, cuida de mim, da minha imagem e do meu filho", diz Silvia.