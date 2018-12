Luana Piovani deixa mansão no Rio de Janeiro para morar em Portugal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luana Piovani, 42, entrou para a lista de artistas brasileiros que estão morando em Portugal. A apresentadora já havia anunciado sua ida há meses, mas só agora deixou a mansão em que vivia com Pedro Scooby e os três filhos.

Nesta segunda-feira (17), ela compartilhou via Instagram as malas abertas e os preparativos da família. "Sensação boa, mas estranha. Boa porque a escolha é nossa. Escolhi vir para o Rio aos 19, e agora estou escolhendo ir embora dele aos 42 [anos]", diz em um dos vídeos que publicou na rede.

Ela também tirou uma foto do jardim da casa em que mora no Rio de Janeiro e se despediu, com a frase: "Foi lindo". Luana havia comentado que se mudaria por conta dos problemas com segurança e dignidade que enfrenta nas terras brasileiras.

"Se precisar, eu vou vender roupa em loja, sim, feliz da vida. Vou na porta de uma escola vender bolo... Não vai me pagar o que eu gasto hoje, mas a gente se adequa", comentou na época em que anunciou a decisão.

"A gente vive numa cidade onde o bandido atira e o policial revida. Quem está no meio que se dane", disse a atriz, enfatizando que gostaria de morar num lugar onde não é preciso ter "medo de morrer de uma bala perdida".

Luana lança em junho de 2019 uma série pelo canal E!, "Luana é de Lua", que será um reality investigativo. A nova produção tratará de temas polêmicos e atuais, falando sobre diversidade, empoderamento feminino, fantasias sexuais, monogamia, casamento, maternidade e envelhecimento, dentre outros.

Ela explicou que a mudança para Portugal é possível porque não tem longos contatos com emissoras, e que realiza de três a quatro projetos por ano.

A apresentadora pretende voltar para o Brasil em abril do mesmo ano para passar cinco semanas e fazer as gravações de uma possível segunda temporada do programa.