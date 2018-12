Luane Dias diz que sofre de depressão e pensou em suicídio: 'Não merecem me ver assim'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após sair do reality A Fazenda e terminar o namoro que mantinha com Leo Stronda, Luane Dias, 22, diz que tem sofrido com depressão e que chegou a tentar suicídio.

Ela fez um desabafo via rede social neste domingo (16), comentando sobre o seu estado de saúde. "Estou num momento de luto, isso é natural quando se encerram ciclos", dizia.

"Tenho vergonha de aparecer hoje para vocês, pois foram dois dias sem comer e beber, onde me encontro abatida e feia (esteticamente), e quem me ama não merece me ver assim", diz.

Ela afirma que está lutando contra a depressão e que desde sexta (14) vem tentado "ceifar a sua vida". Comentou ainda que chegou a tomar dez pílulas de seu remédio de uma só vez.

"Sim, tolice da minha parte achar que eu morreria assim, mas pelo que me encontrei, era a única maneira que me permitia usar o pouco de força que resta nos meus braços."

Ela continuou dizendo que foram diversas tentativas de suicídio frustradas. "A dor e a angústia tomaram conta do meu ser e eu me entreguei sem medo de ir embora, eu não pensei em nada, só em ir embora."

Nesta segunda-feira (17), Luane postou em seu Instagram uma foto de uma placa de um psiquiatra, indicando que tem procurado ajuda profissional para tratar da doença.

Antes, ela chegou a publicar um texto em que fazia referência aos momentos vividos com o ex dentro do reality. "Seu orgulho foi me matando aos poucos; esse mal entendido que nos deixou loucos; fiz de tudo, tentei te entender", afirmou.