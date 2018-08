Lucas Lima é o convidado do segundo episódio da websérie de Sandy, 'Nós, Voz, Eles'

Redação Bem Paraná com assessoria

Ilustres convidados, poltronas escolhidas de forma minimalista, boa música, grandes histórias e muita emoção. São esses os elementos que compõem a websérie “Nós, Voz, Eles”, novo projeto da Sandy, que abre o estúdio da sua casa e recebe grandes artistas da música brasileira para compartilhar e criar memórias, juntos.

O primeiro episódio já está no ar no canal da artista no YouTube, com a participação de Maria Gadú, mostrando ao público o processo de gravação da música “No Escuro”. Excepcionalmente no lançamento, dois episódios serão lançados na mesma semana. Portanto, hoje, dia 22, será exibido o de Lucas Lima, também diretor musical, às 19h. Na sexta, 24, os dois clipes e músicas inéditas estarão disponíveis em todas as plataformas digitais.

Os demais capítulos terão lançamento a cada duas semanas, sempre às terças, às 19h, com o webdocumentário, e às sextas, single e clipe.

Sandy e o convidada especial de hoje trazem como foi o processo de gravação da música “Areia”. Além de Maria Gadu e Lucas Lima, o projeto segue com o músico Mateus Asato, o duo AnaVitoria, Thiaguinho, a Banda Melim, Iza e seu pai, o aclamado Xororó.

Este projeto também resultou em turnê homônima, que estreia em agosto, no Rio de Janeiro, 25, e São Paulo, dias 30 e 31, no Credicard Hall. Canções lançadas durante os episódios serão incluídas no repertório da nova turnê conforme lançamento nas plataformas digitais.

Assista ao 1º episódio: https://www.youtube.com/watch?v=8MCahQ-pqI4