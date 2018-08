Lucas Lucco retorna às redes sociais e diz que 'sumiço' foi brincadeira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas Lucco está de volta às redes sociais! Nesta quinta (9) o cantor explicou porque havia apagado todas as publicações de seu Instagram na última semana. Na ocasião, alguns fãs especularam que o cantor havia sido alvo de hackers e vazamentos de nudes, o que não foi comentado por ele.

"Achei muito bonitinho que vocês ficaram preocupados comigo. Own! Achei bonitinho demais! Gente, eu tô só brincando! Mas eu agradeço muito, demais a preocupação de vocês! (sic)", disse o cantor em um vídeo no seu Instagram Stories (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem em 24 horas).

No entanto, a conta continua sem as publicações antigas de fotos e vídeos do cantor, que deram lugar aos gifs e imagens de divulgação do show e gravação do DVD A Origem, que acontecerá em Goiânia, no dia 28 de agosto.

Segundo o músico, a escolha de Goiânia e o nome do projeto são uma homenagem à cidade que o acolheu no início de sua carreira. "Esse DVD é uma forma de expressar a gratidão imensa que eu tenho por essa cidade, que acolheu esse mineiro."