Ludmilla é atração do 1º Chá da Alice do ano em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Inspirada no universo lúdico de "Alice no País das Maravilhas", a festa Chá da Alice faz seu primeiro evento do ano em São Paulo com atração especial: Ludmilla.

A cantora de 23 anos apresentará o show de sua tour, A Danada Sou Eu, na noite deste sábado (12), no espaço da Audio Club (zona oeste de São Paulo).

Ludmilla deve apresentar as principais faixas dos discos "Hoje" e "A Danada Sou Eu". Para acompanhar, o evento terá shows de DJs Babi Ribeiro e Thiago Carrara, antes e depois do show da cantora, e como de costume, atores farão interpretações dos personagens do filme "Alice no País das Maravilhas".

"Estou bastante animada para o Chá da Alice. É sempre uma festa muito bacana e a energia do público é contagiante. Vou levar muitos hits e muita animação, então quero todo mundo para cima", disse a cantora. "O ano de 2019 já começou super bem."

O Chá da Alice foi criado no Rio de Janeiro em 2009, mas desde então, já percorreu diversas capitais do Brasil. Em algumas edições, contou com shows de Xuxa, Ivete Sangalo, Preta Gil e Daniela Mercury.

Depois de São Paulo, a festa acontecerá em Philadelphia (18 e 19), Nova York (19 e 20), Brasília (26 e 27) e Lisboa (8 de fevereiro).