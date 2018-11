Lugar de deficiente é no palco e no teatro

Da redação

O palco do mini auditório do Teatro Positivo recebe nesta segunda-feira (29) atores e atrizes pra lá de especiais. São pessoas com deficiências múltiplas que fazem parte do grupo de teatro e música Coro Cênico do Pequeno Cotolengo.

Neste ano de 2018, o grupo vai estrear seu quinto espetáculo. A peça “Em busca do Arco-Íris” foi inspirada no Mágico de Oz e traz lições de amizade e confiança, mostrando que todos somos capazes de alcançar nossos sonhos.

O projeto é desenvolvido pela Escola Pequeno Cotolengo desde 2009, recebe apoio via incentivo fiscal através do Ministério da Cultura - Lei Roanet e tem como objetivo promover para os moradores da instituição a inclusão através da arte, estimulando assim a criatividade, desenvolvendo habilidades socioculturais e trabalhando de forma lúdica o potencial da pessoa com deficiência.

A entrada para assistir o espetáculo é gratuita e livre, e tradicionalmente o público de estreia é formado por alunos da educação especial. Convidar esse público específico é uma forma de incentivar outras pessoas com deficiência a acreditar em suas habilidades e mostrar que o palco é para todos.

Quem desejar uma apresentação na sua cidade ou escola pode entrar em contato pelo telefone (41) 3314-1919 ou pelo e-mail [email protected] para agendar uma data.

Outros espetáculos

Em sua primeira peça “A Magia da Vida”, os moradores encenaram a história de um lugar encantado, onde um gnomo nos leva a refletir sobre a vida e as suas diferenças.

No ano de 2012 teve início o segundo espetáculo, “Circo Fulô”, que conta a história de um menino cheio de sonhos e apaixonado pelo mundo circense.

Em 2014 o Coro Cênico estreou a peça “Faz de Conta” que fala sobre abandono, ajuda e amizade.

A peça “Amigos do Coração” foi estreada em 2016 e fala sobre uma menina que vive no campo e aprende a dar valor à verdadeira amizade. O roteiro foi inspirado nos Saltimbancos.

O Pequeno Cotolengo

O Pequeno Cotolengo Paranaense oferece acolhimento, saúde e educação para pessoas com deficiências múltiplas (físicas e intelectuais) de todas as idades que foram abandonadas por suas famílias, sofreram maus tratos ou viviam em situação de risco. Hoje são 200 moradores que encontraram na instituição o conforto, os cuidados e a qualidade de vida que merecem.

Serviço

O que: Espetáculo ‘Em busca do Arco-Íris’

Quando: Dia 29 de outubro – segunda-feira – às 15 horas

Onde: Mini Auditório do Teatro Positivo - R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Campo Comprido

Entrada Franca