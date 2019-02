Luísa Marilac e Nego do Borel selam paz com jantar após polêmica por comentário do cantor

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A briga entre a travesti Luísa Marilac, 41, e o cantor Nego do Borel, 26, parece ter chegado ao fim. Para selar de vez a paz, eles jantaram em um restaurante em São Paulo, nesta sexta-feira (1º).

"Que nós possamos sempre transformar erros em oportunidades de crescimento e amor", escreveu Marilac junto a uma foto que aparece ao lado do músico --a imagem, acompanhada de um coração, foi publicada no Insta Stories, ferramenta que mostra fotos e vídeos por 24 horas, .

No começo do mês, Nego do Borel recebeu críticas após responder a um comentário de Marilac nas redes sociais chamando-a de "homem gato".

Um dia após o ocorrido, ele gravou um vídeo se desculpando. "Às vezes eu faço umas brincadeiras sem noção e que acabam machucando as pessoas, mas não é o que eu quero. Estou fazendo de tudo pra aprender e melhorar mais todo dia", disse o artista na época.

A retratação, no entanto, não teve tanto efeito quanto o primeiro comentário e, dias depois, Nego do Borel foi vaiado na estreia do Bloco das Poderosas, comandado pela cantora Anitta, e Luísa Sonza e Ludmilla cancelaram a participação no DVD do cantor, cuja a gravação acabou sendo adiada.

Marilac voltou a se pronunciar pedindo o fim do "linchamento do cantor", mas logo em seguida afirmou que não havia processado ele por que sua advogada estava em contato com a equipe do músico para que ele fizesse uma ação de conscientização, falando nas redes sociais dele sobre causa transgênica.