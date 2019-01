Luisa Mell pede a eliminação de Maycon do BBB por suposto maus-tratos com animais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luisa Mell, 40, não gostou dos comentários feitos pelo participante Maycon Santos, do BBB 19, e pediu nas redes sociais que ele seja eliminado do programa.

Durante um bate-papo com os demais integrantes da casa, Maycon fez comentários sobre brincadeiras que fazia quando era mais jovem com animais. "Já viu gato? Você coloca um adesivo no gato, do lado, e ele fica andando assim ... Nunca fez isso? Já amarrou bombinha no rabo dele?", afirmou Maycon.

Para a apresentadora, reconhecida como uma das maiores defensoras das causas animais, o comentário de Maycon sugere maus-tratos com os animais. "Inacreditável! Isso não é coisa de criança, isso é crueldade! Vamos tirá-lo?"

O mineiro Maycon Santos, 27, veio da pequena Piumhi, com cerca de 34 mil habitantes, para São Paulo para tentar a sorte. Queria ser modelo, mas acabou bartender, servente de pedreiro, chapeiro, entregador e vendedor de queijo.