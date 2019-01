Luiz Antônio Bonat deve assumir a vaga de Sérgio Moro na Polícia Federal

Luiz Antônio Bonat é o juiz mais antigo a concorrer à vaga de Sérgio Moro para conduzir os processos da Operação Lava Jato, em primeira instância, no Paraná, de acordo com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Portanto, Bonat deve ficar com a vaga de juiz federal na 13ª Vara de Curitiba.