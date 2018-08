Lula chega a 39%, aponta Datafolha. Sem ele, Bolsonaro lidera

Redação Bem Paraná com agências

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (22) apontou os percentuais de intenção de voto para presidente da República em dois cenários com candidatos diferentes do PT – o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro cenário e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad no segundo.

,No cenário que inclui como candidato do PT o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele lidera com folga, com 39% das intenções de votos. Bolsonaro aparece em segundo com 19%. Já com Haddad na disputa, o PT fica com 4% e Bolsonaro lidera com 22%. Nesta simulação, Alvaro (Podemos), Ciro (PDT), Henrique Meirelles (PMDB) e Marina (Rede)sobem com a saída de Lula.

Pesquisa com Lula

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 39%

Jair Bolsonaro (PSL): 19%

Marina Silva (Rede): 8%

Geraldo Alckmin (PSDB): 6%

Ciro Gomes (PDT): 5%

Alvaro Dias (Podemos): 3%

João Amoêdo (Novo): 2%

Henrique Meirelles (MDB): 1%

Guilherme Boulos (PSOL): 1%

Cabo Daciolo (Patriota): 1%

Vera (PSTU): 1%

João Goulart Filho (PPL): 0%

Eymael (DC): 0%

Branco/nulos/nenhum: 11%

Não sabe: 3%

Pesquisa com Haddad

Jair Bolsonaro (PSL): 22%

Marina Silva (Rede): 16%

Ciro Gomes (PDT): 10%

Geraldo Alckmin (PSDB): 9%

Alvaro Dias (Podemos): 4%

Fernando Haddad (PT): 4%

João Amoêdo (Novo): 2%

Henrique Meirelles (MDB): 2%

Vera (PSTU): 1%

Cabo Daciolo (Patriota): 1%

Guilherme Boulos (PSOL): 1%

João Goulart Filho (PPL): 1%

Eymael (DC): 0%

Branco/nulos/nenhum: 22%

Não sabe: 6%

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal "Folha de S.Paulo". É o primeiro levantamento do Datafolha realizado depois dos registros das candidaturas na Justiça Eleitoral. A M=margem de erro: é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. 8.433 eleitores foram ouvidos em 313 municípios entre os dias 20 e 21 de agosto

Registro no TSE: protocolo nº BR 04023/2018. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro;n0% significa que o candidato não atingiu 1%; traço significa que o candidato não foi citado por nenhum entrevistado