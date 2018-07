Lulu Santos faz música após ver seu namoro viralizar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Lulu Santos, 65, compôs uma música para falar sobre a repercussão que teve o anúncio de seu namoro com o baiano Clebson Teixeira, 26, na semana passada. Na ocasião, os dois receberam uma enxurrada de mensagens de fãs parabenizando o casal.

Ao lado do vídeo, em que aparece cantando e tocando violão, Lulu postou em sua conta do Instagram a letra da música, que começa com: "O nosso amor virou notícia/ Ganhou a capa do jornal/ Depois quebrou a Internet/ Viralizou geral".

Mais uma vez, a mensagem foi seguida por uma porção de comentários, principalmente de apoio ao casal: "O amor é lindo independe da forma, só depende de querer e querer é poder", disse um internauta; "A vida é feita de momentos. Aproveitem esse maravilhoso", afirmou outro.

A canção fala ainda sobre as mensagens negativas que surgiram em decorrência do anúncio de seu namoro e que chegaram a ser respondidas por Clebson nas rede sociais. "A outra parte, você sabe/ É bem mais rudimentar/ Inveja é mesmo uma merda/ Não conseguimos lidar".

Lulu, que é um atualmente um dos jurados do programa The Voice Brasil (Globo), foi casado por 28 anos com a jornalista e escritora Scarlet Moon, morta em junho de 2013, em decorrência de um câncer. Eles estavam separados desde 2006.

Hoje em Dia

O nosso amor virou notícia

Ganhou a capa do jornal

Depois quebrou a Internet

Viralizou geral

A gente ficou assistindo

Sem conseguir acreditar

Que interessa a tantas vidas

A nossa particular

A maior parte só deu força

Chegou pra se regozijar

Numa torrente de amor

Exemplar

A outra parte, você sabe, é bem mais rudimentar

Inveja é mesmo uma merda

Não conseguimos lidar

Ooh, ooh, ooh

A gente vive Hoje em Dia

Ooh, ooh, ooh

Como uma orgia de informação

Ooh, ooh, ooh

A gente vive hoje em dia

Mas sou mais hoje em dia

Do que nunca mais!