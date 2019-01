Madrugada da próxima segunda terá eclipse total e Lua de Sangue visível em todo o País

Da Redação Bem Paraná com Observatório Nacional

Na madrugada do dia 20 para o dia 21 (domingo para segunda-feira), todo o Brasil poderá acompanhar o eclipse total da Lua. Tornando o fenômeno ainda mais atraente, neste dia haverá a Superlua – quando o satélite está em máxima aproximação da Terra.

A partir das 0h37 (Horário de Brasília), começará o eclipse total da Lua. Neste instante, a Lua ficará um pouco menos brilhante, mas a diferença não será perceptível a olho nu – é o chamando eclipse penumbral. O início do eclipse parcial será à 1h34, quando a Lua começa a ficar com um pontinho escuro e irá escurecer cada vez mais.

O início do eclipse total será às 2h41: a Lua adquire uma cor avermelhada (a chamada Lua de Sangue) durante toda a fase do eclipse total. A duração do eclipse será de 1h02 – até as 3h43 a Lua vermelha ainda poderá ser vista. A partir desse horário, a Lua volta a ficar cada vez mais iluminada, até o final do eclipse parcial, que será às 4h51. O eclipse penumbral terminará às 5h48.

No mesmo dia 21, às 18h (Hora de Brasília), a Lua estará em seu ponto mais próximo da Terra, o perigeu. Por isso, a Lua Cheia da noite do dia 20 para 21 será visivelmente mais iluminada e com disco aparente maior, a chamada Superlua.

A pesquisadora Josina Nascimento, da Coordenação de Astronomia e Astrofísica do Observatório Nacional, explica que o eclipse lunar “é quando a Lua passa pela sombra da Terra. O eclipse será total se a Lua estiver totalmente mergulhada na umbra, será parcial se a Lua estiver parcialmente na umbra e será penumbral quando a Lua passar somente pela penumbra”.

Para saber os instantes do eclipse para as localidades que não estão no fuso da Hora de Brasília, basta levar em conta o fuso. Com o horário de verão, o fuso de Brasília passa a ser -2. Para quem está no fuso de -3 horas, basta subtrair uma hora, para quem está no fuso de -4, basta subtrair 2 horas e para quem está no fuso de -5 basta subtrair 3 horas. Confira aqui a relação dos horários do eclipse em todo o Brasil.

Depois deste, o próximo eclipse total da Lua visível no Brasil será em 2022.

O que é um eclipse?

Um eclipse ocorre sempre que um corpo entra na sombra de outro. Todo corpo extenso, ou seja, que não é um ponto, produz duas regiões de sombra: umbra e penumbra. A umbra é a região da sombra que não recebe luz de nenhum ponto da fonte luminosa e a penumbra é a região da sombra que recebe alguma luz da fonte luminosa.

O que é Lua de Sangue?

É assim chamado o efeito laranja avermelhado que a Lua assume durante o eclipse total. Na fase de totalidade, quando toda a Lua está mergulhada na umbra, nós vemos a Lua sem receber luz direta do Sol, mas alguma luz do Sol atinge a superfície da Lua através da atmosfera da Terra e algumas faixas de frequência da luz solar são filtradas, exatamente como acontece nos crepúsculos matutino e vespertino que estamos acostumados a ver antes do nascer do Sol e após o pôr do Sol.