Maduro pede US$ 500 milhões à ONU para repatriar venezuelanos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que vai pedir ajuda financeira, no valorde US$ 500 milhões, à ONU (Organização das Nações Unidas) para rapatriar venezuelanos. Segundo ele, o dinheiro será utilizado para pagar o transporte dos imigrantes. As informações são da Agência Brasil.

Durante programa de rádio, Maduro convidou o alto representante da ONU para os imigrantes venezuelanos, Eduardo Stein, a visitar a Venezuela. “Eu o convido: venha a Venezuela, vou pedir que traga US$ 500 milhões. Todos os imigrantes que saíram da Venezuela querem regressar.”

Segundo dados oficiais do programa Plan Vuelta a la Patria (Plano Volta à Pátria, em tradução livre), foram repatriados 3.039 venezuelanos que disseram ter sido vítimas de discriminação e xenofobia, entre outros maus-tratos. Maduro ressaltou que muitos venezuelanos que emigraram para o Peru foram enganados e capturados por falsas promessas.

Só no Brasil, a estimativa é de que entre 600 e 800 imigrantes venezuelanos entrem diariamente em território brasileiro, via Roraima. Em Pacaraima, houve um episódio de violência envolvendo venezuelanos e brasileiros –após um assalto supostamente cometido por venezuelanos, brasileiros hostilizaram e queimaram abrigos e pertences de imigrantes.