Mãe da bebê que nasceu em um acidente é sepultada. Menina vai se chamar Jenifer Eduarda

Redação Bem Paraná com assessoria

O corpo de Ingrid Ribeiro, que morreu em um grave acidente na última quinta-feira, 26, na Régis Bittencourt, em Cajati, Vale do Ribeira, interior de São Paulo, foi sepultado nesta manhã de terça-feira, 31, no Cemitério Padre Pedro Fuss, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Ingrid é a mãe da bebê que nasceu quando, com o impacto do acidente, ela teve o abdomen rompido.

A filha da jovem, que nasceu durante o acidente, recebeu alta do hospital nesta segunda e foi entregue à família. A criança estava internada desde o dia do acidente, no Hospital Regional Vale do Ribeira, no Centro de Pariquera-Açu, em São Paulo. De acordo com o hospital, ela passou um curto período da UTI Neonatal, mas está bem e não teve nenhuma sequela.

A avó materna deve registrar a bebê nesta tarde e ela deve receber o nome de Jenifer Eduarda.