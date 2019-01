Mãe de funkeira Melody disse não concordar com erotização das filhas e culpa o pai

Redação Bem Paraná com agências

A mãe da fukeira mirim MC Melody, de 11 aos, quebrou o silêncio e em entrevista ao jornal Extra disse ser contra a exposição e erotização das filhas. Glória Severino disse que o pai das meninas tomou frente o cuidado da carreira das filhas e que ela nunca foi ouvida.

"Nunca fui a favor. Sempre fui contra", disse. Ela relatou que quando reclamava das roupas muito curtas, as meninas e o pai a ignoravam.

Glória é mãe de Melody, 11 anos, e de Bella Angel, 14 anos, também cantora. Ela é casada há 16 aos com Thiago Abreu e ainda vive com ele, mas estaria preparando os papéis para entrar com um pedido de divórcio. O motivo da separação, no entanto, não seriam as filhas mas a descoberta de um caso extraconjugal do marido.

Ela disse que as meninas estão contra ela e dizem que se a carreira delas acabar a culpa será dela.

Melody viu o seu nome voltar as notícias após do youtuber Felipe Neto banir a cantora do seu canal por causa do forte apelo sexual dos clipes gravados.