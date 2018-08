Mãe de menino que ‘inventou feriado’ na escola rebate críticas

Redação Bem Paraná

A mãe do menino que “inventou um feriado” para poder faltar à escola fez um desabafo nas redes sociais, neste fim de semana. Geovana Santos é mãe de Gabriel, de 5 anos, que nesta semana escreveu um bilhete em que se passava pela professora e “avisava” aos pais que poderia ser feriado na escola – portanto, não haveria aula. Embora tivesse achado graça na atitude do filho e até tivesse compartilhado o ‘bilete’ nas redes sociais, ela acabou sofrendo críticas. Muitos internautas classificaram a criança de “marginal”, vândalo” e “terrorista”, segundo a mãe.

A foto do bilhete foi postada pela mãe nas redes sociais, com autorização da professora. Para a mãe e para a professora, era evidentemente uma brincadeira do menino, que, segundo ele mesmo disse, naquele dia preferia ficar em casa vendo séries. “Estou sempre postando as pérolas dele aqui na minha rede social, e essa do bilhete da tia Paulinha, foi só mais uma, e o fato dele querer faltar da aula não o transforma um marginal, vândalo, perigoso, terrorista como as pessoas (que não o conhece e nem sabe onde ele vive) vem o pintando”, escreveu Geovana.

Veja a íntegra da nota.

“Boa noite, mediante a repentina repercussão do 'bilete' do meu menino, eu vou me pronunciar.

Todas as pessoas ao meu redor conhecem o meu estilo de educação com o Gabriel. Sou muito rígida, pego muito no pé, sou a famosa "mãe chata" (eu me orgulho quando me chamam assim).

Gabriel é uma criança super espoleta, ágil, brincalhona, extrovertida, falante e inteligente. Acima de tudo, ele AMAAAA a escola, até porque ele tem apenas 5 anos e já LÊ e ESCREVE de TUDO!

Estou sempre postando as pérolas dele aqui na minha rede social, e essa do bilhete da tia Paulinha, foi só mais uma, e o fato dele querer faltar da aula não o transforma um marginal, vândalo, perigoso, terrorista como as pessoas (que não o conhece e nem sabe onde ele vive) vem o pintando.

Eu sei que é ERRADO uma criança mentir e tentar se passar por outra pessoa, e acreditem, ele foi repreendido por isso (lembram que sou uma mãe chata???).

Meu muuuuuuito obrigada a todas pessoas que comentaram positivamente e entenderam que a vontade do meu pequeno era apenas ficar em casa vendo desenho (quem nunca disse à mãe que estava com dor de cabeça, barriga, perna, braço para poder ficar em casa vendo desenho, brincando???????). Tenho certeza que até adultos tem preguiça de ir para escola/serviço para ficar em casa vendo séries.

Estou errada???”