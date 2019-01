Mãe de Rodrigo tira sarro do ronco do filho e grava funk em sua homenagem

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os roncos de Rodrigo no BBB 19 podem estar tirando o sono dos colegas de confinamento, mas do lado de fora da casa o barulho está divertindo muita gente.

De acordo com a revista Quem, a mãe do brother, Dona Verinha, 69, foi procurada pelo produtor e músico Pitter Correa para gravar um funk em homenagem ao filho.

Programado para ir ao ar nesta segunda (28), às 11h30, no YouTube, o clipe foi gravado no último sábado (26), na Penha, onde fica a casa da família de Rodrigo.

"Quando o Pitter Correa me ligou dizendo que tinha uma música para mim, eu fiquei toda boba. Só pedi para ele se podia incluir a participação do MC Lipinho Costa, que é um menino de 14 anos, morador da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, que, apesar de novo, é muito batalhador", disse Dona Verinha à Quem.

Pitter Correa não é desconhecido do mundo do funk: ele produziu e compôs o hit "Que Tiro Foi Esse", gravado por Jojo Todynho.