Mãe do atacante Taison é resgatada após sequestro em Pelotas

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Horas após ser sequestrada, Rosângela Freda, mãe do atacante Taison, foi encontrada pela Brigada Militar de Pelotas (RS), em Cascata, na região sudoeste do município, nesta segunda-feira (16).

A operação resultou em quatro pessoas presas, suspeitas de envolvimento no caso, segundo apurou a reportagem.

O caso ocorreu no bairro Navegantes, em Pelotas, cidade-natal do jogador, próximo à casa da família dele. O sequestrador simulou a entrega de um buquê de flores e colocou a mãe do jogador dentro de um veículo.

O resgate foi feito na estrada Alto da Cruz, na região de Cascata. O local é posicionado na divisa entre as cidades de Pelotas e Canguçu, ambas no Rio Grande do Sul. Rosângela foi encontrada no porta-malas de um Siena.

Atuaram no resgate a Brigada Militar, a Polícia Civil e as forças de segurança da cidade. Não houve feridos na operação.

Revelado pelo Internacional e atualmente no Shakhtar Donetsk (UCR), Taison esteve com a seleção brasileira na disputa da Copa do Mundo na Rússia. O atacante não entrou em campo em nenhum dos cinco jogos da equipe de Tite no torneio.