MAE-UFPR traz exposição de fotos da Serra do Mar Paranaense para Paranaguá

Da redação

Hoje, às 19h o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR traz para sua sede histórica em Paranaguá a exposição ‘Mar de Nuvens’. Trata-se de uma coleção de fotografias de paisagens da Serra do Mar Paranaense, onde se localizam os maiores picos do sul do Brasil, retratadas em 30 fotografias. As imagens convidam o visitante a conhecer cenários únicos e surpreendentes, onde as nuvens em alguns momentos formam um ˜mar˜ entre as cadeias montanhosas.

Trata-se de uma seleção de imagens do livro ‘Mar de Nuvens’ do fotógrafo Lucas Pontes, lançado em dezembro de 2017. A publicação conta com textos de especialistas na área de geografia, conservação da natureza e montanhismo além de ilustrações e fotografias do conjunto arquitetônico da Serra do Mar. "O resultado é uma combinação do fotógrafo, que utiliza a técnica e sua sensibilidade de captar imagens, e do geógrafo, que procura entender a gênese e a evolução da paisagem destas cadeias montanhosas", descreve Leonardo Cordeiro dos Santos, professor de Geomorfologia e Solos da UFPR.

A exposição ‘Mar de Nuvens’ já esteve em cartaz no Memorial de Curitiba e na Biblioteca Pública do Paraná. O trabalho é inspirado na experiência pessoal do fotógrafo e montanhista Lucas Pontes com a serra do mar ao longo de sua vida. O autor deste trabalho é geógrafo, mestre em Paisagem e Análise Ambiental pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Na fotografia seus projetos abordam principalmente as paisagens, a natureza em seus diversos aspectos, o cotidiano e a cultura do homem. Já teve fotos premiadas em concursos nacionais e internacionais. O projeto foi realizado via Programa de Apoio e Incentivo à Cultura/Mecenato Subsidiado da Fundação Cultural de Curitiba.

Serviço

Exposição ‘Mar de Nuvens’

Abertura: hoje, às 19h

Período: Até 5 de fevereiro de 2019

Onde: Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR – Rua XV de Novembro, 575 – Centro Histórico – Paranaguá-PR

Mais informações: (41) 3313-2042 – CURITIBA | (41) 3721-1200 – PARANAGUÁ

www.mae.ufpr.br | www.facebook.com/MAEUFPR