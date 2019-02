Maia manobra para acomodar aliados na Mesa e oposição diz que irá ao STF

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), fez uma manobra que permitiu que o bloco encabeçado por seus aliados PDT e PC do B obtivesse uma vaga na Mesa Diretora, isolando o grupo de PT e PSB.

Os partidos da oposição entrarão com questão de ordem contra decisão de Maia que permitiu que fusões de siglas ainda não homologadas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) fossem utilizadas para aumentar o número de deputados no bloco do PDT.

Sem a decisão, o bloco de centro ficaria com 94 deputados, três a menos que o formado por PT, PSB, PSOL e Rede. Com isso, este último teria direito à vaga de titular na Mesa Diretora, além de poder ocupar os espaços de líder da oposição e da minoria, que dão direito a tempo de fala em plenário.

Segundo o líder do PSOL, Ivan Valente (SP), caso a decisão não seja revertida por questão de ordem, ou seja, por uma decisão do próprio Maia em plenário, os partidos levarão o caso para o STF (Supremo Tribunal Federal).

"Ele não pode agir como o TSE, isso é uma manobra que não pode ser aceita", afirmou.