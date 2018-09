Maior feira de estudantes chega a Curitiba no dia 20 deste mês

Da Redação Bem Paraná

A maior feira de intercâmbio da América Latina, o Salão do Estudante chega ao Brasil no mês de setembro, em sete capitais do País. Em Curitiba o evento será no dia 20 de setembro, no Hotel Four Points by Sheraton, no Batel, e vai das 15 às 20 horas.

O objetivo do evento é proporcionar contato direto entre os estudantes e representantes de reconhecidas instituições de ensino internacionais e escolas de idiomas de diversas partes do mundo, bem como com as melhores agências de intercâmbio do Brasil. O atendimento personalizado facilita tirar todas as dúvidas antes de tomar uma decisão.

A edição deste ano contará com a participação de 13 países (Alemanha, Argentina, Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Irlanda, Lituânia, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido e Suíça).

Representantes de mais de 200 instituições darão informações sobre cursos de idiomas, ensino médio, graduação, pós-graduação, MBA, mestrado e doutorado, além de cursos de extensão e técnicos, com certificação, preparação universitária, programas de trabalho, estudo e viagem, para jovens, famílias e altos executivos. Será possível saber detalhes sobre custos, descontos, requisitos para admissão, vistos, acomodação, seguro-viagem, passagens aéreas e até se matricular nos cursos.

O Salão oferecerá ainda seminários para esclarecer dúvidas sobre os diferentes sistemas educacionais do mundo e de como se matricular em escolas internacionais.

Youtubers

Um outro diferencial dessa edição será a participação de youtubers e influenciadores digitais que falam em seus canais e redes sociais de temas como viagens, intercâmbio e cursos no exterior. Eles irão compartilhar suas experiências com os visitantes e tirar dúvidas, além de dar dicas de como planejar e aproveitar melhor a viagem. Mais informações no www.salaodoestudante.com.br