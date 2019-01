Mais da metade das microvervejarias do Paraná utilizam barris para envase da bebida

Redação Bem Paraná com assessoria

Os barris são a principal forma de envase adotada pelas cervejarias do Paraná, de acordo com um estudo realizado pela Procerva, em parceria com o Sebrae e a Faculdade Guairacá, de Guarapuava. Também é do Paraná a única marca brasileira que produz barris 100% de PET, o Beerkeg, produto que reduz os custos de logísticas das empresas para o transporte da cerveja.

Os dados apontam que 52% das microcervejarias do estado utilizam apenas o barril como forma de envase. Do total, 34% aderiu também ao uso das garrafas, 6% utiliza latas e 5% aderiu aos growlers. Apenas 3% das cervejarias do estado não utilizam barris, escoando toda a produção apenas em garrafas.

De acordo com a definição da Escola Superior de Cerveja e Malte, para ser considerada uma microcervejaria, a empresa deve produzir até 200 mil litros por mês.

Um do estudo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), aponta ao cervejeiro a importância para cuidados com a logística de transporte da cerveja artesanal. " A cerveja artesanal requer atenção redobrada nessas etapas, para evitar danos ao produto", afirma o documento.

O Beerkeg é considerado a alternativa mais econômica para o transporte utilizando barris. Mais resistente, o Beerkeg G7 foi desenvolvido com resina especial que garante a longevidade do líquido, permitindo o transporte de cerveja para longas distâncias, livres de qualquer contaminação e odor.

Os barris tem capacidade para armazenar 20 e 30 litros de chopp e são destinados para as cervejarias. “Ele não altera o sabor, possui caixa para proteção durante o transporte e manuseio, alça fixa exclusiva para ser transportado cheio e tem 13 quilos a menos do que o tradicional de inox”, afirmou o diretor da Beerkeg, Renato Araújo.

Ele lembrou ainda que o barril de PET é descartável e elimina os custos com logística reversa, além de baratear o frete e não exigir espaço de armazenamento na cervejaria, já que pode ser adquirido a pronta entrega.

A fábrica da Beerkeg fica em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.