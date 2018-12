Mais de 120 minipresépios compõem atração de Natal do MON

Da redação

Até 6 de janeiro de 2019, o Museu Oscar Niemeyer (MON) receberá uma mostra de minipresépios. Tradição do Natal curitibano, esta exposição foi criada em 1992 pela ONG Universidade Livre do Artesanato e Cultura Popular do Paraná – UNIART, reunindo aproximadamente 120 presépios e apresentada no Salão de Eventos do MON.

Os materiais utilizados são extremamente diversificados, indo de vidros, lacres de latinhas, giz, casca de ovo, conchas, lâmpadas, sucata, moedas, fios, cápsulas de remédios a sementes, além de madeira, plástico e demais materiais recicláveis.

A exposição já itinerou por diversos lugares da cidade, sendo o Palácio Iguaçu o espaço que recebeu mais vezes a coleção. No seu acervo, a mostra contempla artistas locais e internacionais que participaram de várias edições do concurso de minipresépios organizado pela Uniart. Hélio Leite e Efigênia Rolim são dois dos artistas locais que contribuíram para este acervo.

A presidente da ONG, Ester Proveller, falecida em maio deste ano, sempre enfatizou a beleza da simbologia do mistério do Natal, presente nos presépios, que comunicam a cultura de um povo.

Horários do fim de ano

O MON fecha nos feriados de Natal, 24/12 e 25/12, e Ano Novo, 31/12 e 01/01, terças, retornando às atividades nas próximas quartas consecutivas (26/12 e 02/02). O espaço funciona de terça a domingo, das 10h às 18h, com acesso até 17h30, fechado apenas às segundas-feiras. Todas as quartas a entrada é gratuita.

Serviço

Ação de Natal: minipresépios da UNIART

Onde: Salão de eventos

Qaundo: até 06 de janeiro de 2019

terça a domingo, 10h às 18h

Entrada: gratuita

Horários nos feriados de Natal e Ano Novo

24/12 e 31/12 – segunda: fechado

25/12 e 01/01 - terça: fechado

Aberto a partir de: 26/12 e 02/02

10h às 18h – acesso até 17h30

Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999

41 3350-4400

museuscarniemeyer.org.br