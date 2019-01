Mais de mil estudantes visitaram a Câmara de Curitiba em 2018

CMC

No ano passado, a Câmara Municipal de Curitiba (CMC) recebeu 1.105 estudantes. Foram alunos da educação infantil, ensinos fundamental, médio e técnico, além de universitários, que participaram do programa de visitação da Casa, cujo objetivo é explicar como funciona o processo legislativo e qual o papel dos vereadores na sociedade.

Do total de visitantes, 650 alunos tinham idade entre 6 e 12 anos; 244, entre 13 e 18 anos; 174, de 19 a 25; e 37 estavam acima dos 25 anos. Ao todo, 28 unidades públicas de ensino e 10 particulares se interessaram pelas visitas guiadas. Dos 38 agendamentos, 31 foram feitos via site institucional e 7 por solicitação de gabinetes parlamentares. Na CMC, o programa é coordenado pela Diretoria de Cerimonial, responsável pelos agendamentos e pela recepção dos visitantes.

Em 2018, as visitas passaram a oferecer uma proposta mais didática e atrativa: um novo Manual do Cidadão, a remodelagem da seção “Visite a Câmara” no site e uma nova apresentação lúdica e criativa em power point. Essa repaginação foi desenvolvida pela Diretoria de Comunicação em parceria com o Cerimonial.

Com linguagem mais descontraída, a cartilha inicialmente situa o leitor onde a CMC está na cidade, para depois explicar qual seu papel na sociedade e diferenciá-la dos poderes Executivo e Judiciário. Enumera as principais tarefas do vereador no contexto municipal, como criar e aprovar leis e fiscalizar e assessorar o Executivo. Também lista algumas ações que não cabem a eles, como distribuir benesses individuais, mas sim trabalhar por conquistas coletivas.

O material explica o passo a passo de um projeto até virar lei e como as pessoas podem ter acesso ao trâmite, aos vereadores, às pautas das comissões e do plenário. Informa ainda o endereço de todos os canais de comunicação do Legislativo e que tipo de conteúdo é publicado. Por fim, conta um pouco da história da Câmara Municipal, que por 200 anos administrou Curitiba, quando ainda não existia a prefeitura.

As informações do Manual do Cidadão complementam e reforçam a apresentação que é feita aos visitantes no auditório da CMC. É como uma palestra, feita por um servidor, que aborda as funções da Casa, o processo legislativo e a importância que o trabalho que é feito aqui tem para o funcionamento da cidade. Em seguida, os estudantes fazem um passeio para conhecer os gabinetes, as comissões e finalmente o plenário, onde são realizadas as sessões de votação dos projetos.

Para agendar uma visita guiada, qualquer um pode entrar em contato com a Diretoria de Cerimonial, pelo telefone (41) 3350-4795. O número mínimo é de 10 pessoas por grupo.