Mais Médicos registra 2.000 inscrições em uma hora; sistema enfrenta falhas

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em apenas uma hora desde o início das novas inscrições para o programa Mais Médicos, o Ministério da Saúde informou já ter registrado 2.000 inscrições de médicos interessados em atuar no programa.

Ao todo, são ofertadas 8.517 vagas, distribuídas em 2.824 municípios e 34 DSEIS (distritos sanitários especiais indígenas). Até então, essas vagas eram ocupadas por médicos cubanos, que deixarão o programa após o anúncio do fim da participação de Cuba no Mais Médicos.

As inscrições, voltadas a brasileiros e estrangeiros com diploma revalidado no Brasil, iniciaram às 8h desta quarta-feira (21) e seguem até 23h59 de domingo (25). Médicos, no entanto, têm relatado nas redes sociais dificuldades para fazer o cadastro. A página do programa Mais Médicos, por exemplo, não é nem sequer carregada.

Em nota, a AMB (Associação Médica Brasileira) diz que têm recebido denúncias sobre o problema desde o início da manhã desta quarta. "A AMB vê com preocupação o fato, pois o prazo que já é curto agora fica menor", informa. A entidade diz ainda que irá solicitar ao Ministério da Saúde a prorrogação do prazo de inscrições devido à dificuldade para acessar o sistema. Em nota, o ministério informa que, "devido ao grande número de acessos, o sistema tem registrado picos, e nesses momentos, pode haver dificuldades de acesso, que é retomado em seguida".

Segundo a pasta, desde terça (20), já foram registrados 1 milhão de acessos na página do Mais Médicos.

O alto volume de acessos ocorre em meio a uma mudança no processo de seleção. Em editais anteriores, cada médico poderia selecionar mais de um município onde gostaria de atuar e, só depois, a vaga era confirmada.

Já neste edital, o profissional passa a escolher e confirmar a vaga logo após a inscrição. A mudança ocorre em meio ao receio de que, com a saída dos médicos cubanos, pacientes que buscam unidades de saúde nestes locais fiquem sem assistência.

CRONOGRAMA

O início das atividades está previsto para 3 de dezembro. Caso as vagas não sejam preenchidas ou haja desistências, o ministério informa que pretende abrir um segundo edital no dia 27 deste mês para brasileiros e estrangeiros formados no exterior.

Na última quarta (14), o governo de Cuba anunciou o fim da participação do país no Mais Médicos. A decisão foi atribuída a declarações do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), que tem criticado a qualificação dos médicos do país caribenho e defendido mudar as regras do programa, exigindo a revalidação do diploma.

Segundo a Opas (Organização Pan-Americana de Saúde), a previsão é que os médicos deixem o país até 12 de dezembro.