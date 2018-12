Mais poderosa do que nunca, Pabllo Vittar chega a Curitiba

Após um ano, ela está de volta e ainda mais poderosa. Nesta sexta-feira, Curitiba recebe a “Não Para Não Tour”, o novo show da Pabllo Vittar. Também participam da “Festa da Pabllo”, a cantora IZA e Mateus Carrilho, cantor que ficou conhecido na extinta Banda Uó. Os ingressos estão à venda a partir de R$50 e leitores do Curitiba Cult têm 50% de desconto em cima do valor inteiro.

O ano de 2018 para Pabllo Vittar está sendo maravilhoso. Após algumas participações especiais em canções que levaram seu nome para outro público como “Eu te Avisei” com Alice Caymmi e até participações internacionais com Lali, na música “Caliente”, Pabllo mostrou que não estava para brincadeira quando lançou seu segundo álbum “Não Para Não”.

Após o sucesso de “Vai Passar Mal”, seu primeiro disco lançado em 2017, a carga para o segundo lançamento ficou mais forte e parece que isso não assustou e o público aprovou. Seu disco foi o único álbum nacional lançado em 2018 que teve suas 10 músicas no Top40 do Spotify, além disso, o CD continua desde seu lançamento, entre o TOP10 dos álbuns mais executados no Brasil, dentro da plataforma Apple Music.

E vai ser esse sucesso todo que será apresentado na noite desta sexta-feira para o público curitibano. Entre as músicas do setlist estão “Vai Passar Mal”, “KO” e as novas “Disk Me” e “Problema Seu”.

Entre as participações especiais do show, está a cantora IZA que ganhou o Brasil e o mundo com seu álbum “Dona de Mim”, lançado no começo do ano e que rendeu uma indicação ao Grammy Latino como melhor álbum pop contemporâneo.

Outra atração que fica responsável pelo show de abertura, é o cantor Mateus Carrilho que ficou conhecido dentro da Banda Uó. Mateus é um dos melhores amigos de Pabllo e canta junto com ela a música “Corpo Sensual” que ganhou as rádios brasileiras.

O show em Curitiba é uma produção Polarize Comunicação e Eventos, Brave Produções e tem o apoio cultural do Curitiba Cult.

Projota se une a Thirty Seconds To Mars em novo remix de ‘Rescue Me’

Chegou a todas as plataformas digitais ontem, uma parceria conhecida do público, mas a qual não havia sido lançada oficialmente. Os fãs da banda americana Thirty Seconds To Mars e do rapper brasileiro Projota já podem ouvir o novo remix da música ‘Rescue Me’.

A colaboração entre Mars e Projota vem após uma sequência de apresentações onde os artistas dividiram o palco. A primeira vez aconteceu durante o Rock in Rio 2017 e a última foi durante a passagem pelo Brasil, em setembro deste ano. Na ocasião, os músicos dividiram o palco em São Paulo onde apresentaram pela primeira vez a nova versão de ‘Rescue Me’.

“Nossos dois encontros foram muito bons. Este ano, quando fiz a participação no show deles em São Paulo, eu já havia gravado a minha voz na música ‘Rescue Me’ e mantivemos a surpresa da participação no show. Quando o grande momento chegou, o público gostou de nos ver novamente juntos no palco”, conta Projota.

Palácio Avenida 2018 começa hoje e tem lounge inédito

Começam nesta sexta-feira (30), as apresentações do Palácio Avenida 2018. Ao todo 120 crianças tomarão conta das janelas do Palácio Avenida, no Centro de Curitiba, para as apresentações do Coral que tem como tema “Tempo de Sonhar”, sempre a partir das 20h20 e aberta ao público.

Neste ano, o público que prefere assistir com tranquilidade e com uma vista privilegiada, pode aproveitar o lounge exclusivo da Unisociesc Curitiba que fica bem em frente ao Palácio Avenida.

O espaço possui coquetel, espaço kids e ainda cada adulto ganha uma taça de espumante. Crianças menos de cinco anos não pagam. Os ingressos limitados por apresentação estão à venda pelo Disk Ingressos.

Cantora Robyn ganha especial no Soviet

Nesta sexta-feira (30), uma das cantoras mais emblemáticas do pop, Robyn, ganha uma festa especial em Curitiba. O clubinho mais charmoso do bairro Batel, o Soviet, em parceria com o Curitiba Cult e gravadora Universal Music Brasil promovem a “Soviet Pop Club Especial Robyn”.

Depois de alcançar destaque mundial com hits como "Dancing On My Own", a sueca Robyn lançou no mês passado o disco "Honey", aclamado pela imprensa internacional, do The Guardian ao Pitchfork. Outros nomes do pop complementam a noite, com discotecagens de ADRN, Duda Rezende e Pedro Grego. Os 100 primeiros que chegarem da abertura às 23h até a meia-noite e tiverem nome na lista amiga, ganham uma Heineken long neck. A entrada é R$ 15 com nome na lista do Soviet App até 1h, e R$ 25 sem lista ou após este horário. Estudantes com carteirinha pagam R$ 10 até meia-noite.