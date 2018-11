Manchester City vence o dérbi e volta à liderança do Campeonato Inglês

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No clássico de Manchester, Pep Guardiola levou a melhor sobre José Mourinho. Com a vitória por 3 a 1, o City recuperou a liderança do Campeonato Inglês e chegou aos 32 pontos, dois a mais que o Liverpool, que havia chegado aos 30 na manhã deste domingo, ao derrotar o Fulham por 2 a 0.

O Manchester City dominou a maior parte do clássico e poderia ter feito mais gols. Mas bastaram as finalizações de David Silva, Aguero e Gundogan para conseguir o resultado. Apático, errando muitos passes e sem contar com Paul Pogba, lesionado, o Manchester United descontou com pênalti cobrado por Martial.

O resultado mostrou que o máximo possível para o time de José Mourinho é terminar entre os quatro primeiros para se classificar para a Champions League da próxima temporada. Atualmente, a equipe está em 8º, com 20 pontos. Está a sete do Tottenham Hotspur, quarto colocado, que derrotou o Crystal Palace por 1 a 0 no sábado (10).

Pela primeira vez na era da Premier League, iniciada em 1992, há três times do Campeonato Inglês invictos após 12 rodadas. Além de Manchester City e Liverpool, o Chelsea ainda não perdeu. Mas o time de Londres ficou com 28 pontos após empatar em 0 a 0 com o Everton também neste domingo.

Na próxima rodada, em 24 de novembro, Tottenham Hotspur e Chelsea farão a principal partida.