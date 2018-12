Manchester United anuncia saída do técnico português José Mourinho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United, da Inglaterra, anunciou nesta terça-feira (18) a saída do técnico português José Mourinho do comando da equipe.

"O Manchester United anuncia que o José Mourinho deixa o clube como efeito imediato. Gostaríamos de agradecê-lo por seu trabalho durante seu tempo no clube e desejar-lhe sucesso no futuro", escreveu o time em sua conta oficial no Twitter.

Mourinho estava no Manchester United desde maio de 2016. Em sua primeira temporada com o clube britânico, o treinador português conquistou três títulos: Supercopa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa e Liga Europa.

Apesar disso, o United não começou bem a atual temporada e Mourinho não resistiu. O clube ocupa apenas a sexta posição da tabela de classificação do Campeonato Inglês, com 26 pontos somados em 17 partidas, sendo sete vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Na última rodada, inclusive, Mourinho viu o Manchester United perder para o Liverpool por 3 a 1.

Ainda de acordo com o clube, o técnico interino será nomeado até o final da temporada atual, enquanto os dirigentes do clube iniciam um "processo de recrutamento" para um novo treinador. Segundo informações da Sky Sports, o comandante provisório será o ex-jogador Michael Carrick.