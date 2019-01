Manchester United vence Arsenal e vai às oitavas da Copa da Inglaterra

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em pleno Emirates Stadium, o Manchester United venceu o Arsenal e obteve a classificação para as oitavas de final da Copa da Inglaterra. Construído com gols de Alexis Sanchez, Lingard e Martial, o placar por 3 a 1 contou com duas assistências de Lukaku. Do outro lado, Aubameyang descontou para os Gunners.

O primeiro passe de Lukaku foi primoroso, mas não mais do que a conclusão de Sanchez. Aos 31 minutos da etapa inicial, o chileno recebeu livre entre os zagueiros e poderia até ter finalizado imediatamente, mas optou por driblar Petr Cech.

Dois minutos depois, em contra-ataque relâmpago, Lukaku desceu em velocidade pela direita e, cuidadosamente, tocou a bola para Lingard, que vinha da entrada da área. O meia inglês chutou no cantinho para ampliar.

O Arsenal chegou a diminuir aos 43 do primeiro tempo, momento em que Lacazette fez fila entre os marcadores do United e acionou Aubameyang. Na cara do gol e sem adversários à sua frente, o atacante só teve o trabalho de empurrar a bola para a rede.

Porém, o United liquidou a disputa aos 37 do segundo tempo, com rebote de Martial após chute de Pogba.

As partidas de oitavas de final serão definidas em sorteio nesta segunda-feira (28), após o último confronto da quarta rodada entre os modestos Barnet e Brentford.