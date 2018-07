Manhã de domingo deve ser de céu encoberto na metade sul do Paraná

Da Redação Bem Paraná com sites

Algumas áreas de instabilidade com chuva e trovoadas ocasionais, se desenvolviam principalmente entre o norte gaúcho e Santa Catarina. Em áreas do Paraná bem próximas da divisa com Santa Catarina, entre o Sudoeste e o Sul do estado, núcleos de nebulosidade também causavam alguma chuva localizada na noite de sábado (28).

Para esta manhã de domingo (29) a previsão era de possibilidade de alguma instabilidade na metade sul do Paraná, incluindo Curitiba. Esse sistema deve atuar durante todo o domingo.