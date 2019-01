Manu Gavassi rebate crítica sobre ter feito plásticas e desabafa sobre padrão de beleza

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Manu Gavassi, 26, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (14) para fazer um desabafo sobre padrões de beleza e revelou que se arrepende de ter se submetido a cirurgias plásticas. "Se eu não tivesse crescido em uma sociedade com padrões doentios e em um meio em que a beleza importa mais que o talento, eu não teria feito".

O comentário da artista foi feito em resposta a uma internauta que questionou se Gavassi já havia feito plásticas. "Pessoas que trabalham com imagem sofrem dez vezes mais pressão com a aparência (...) Tem meses em que não nos aceitamos e daí inventamos de fazer uma plástica (...), mas com o tempo tudo fica mais claro", afirmou.

"Se você acha que vou ficar gritando aos quatro ventos sobre qualquer tipo de plástica e influenciando pessoas a mudarem a aparência delas... Não, eu não vou", afirmou a cantora no mesmo post. "Nunca falei que não fiz plástica. O que falo é pra tentarmos nos aceitar, que é uma luta diária para todos nós".

No meio artístico desde os 16 anos, Gavassi afirmou ainda que espera influenciar os mais novos, "que ainda têm salvação", com mensagens de aceitação, porque ela já está "toda cagada mesmo". Os fãs elogiaram os posts da cantora, chamando-a de "rainha" e "fada sensata".

Ela já tinha se manifestado antes sobre padrões de beleza e chegou a fazer um ensaio sensual caseiro, em 2016, em protesto ao banho de photoshop que uma revista deu em sua foto. "Não existe isso de quanto você se expõe. O quanto você se expõe é o quanto você quer se expor. Um corpo é um corpo", disse ao F5 ao lançar o CD "Manu".