Manutenção de emergência afeta abastecimento de água em 23 bairros de Curitiba

A Sanepar informa que nesta quinta-feira (24) uma obra emergencial paralisou o abastecimento nos seguintes bairros de Curitiba: Água Verde, Batel, Centro, Rebouças, Jardim Botânico, Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Abranches, Cristo Rei, Mercês, Pilarzinho, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, São Francisco, Bom Retiro e Mercês.

Equipes trabalham no conserto e a normalização do sistema está prevista para o início da manhã de sexta-feira (25). Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo. A orientação é evitar desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.